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Video: Неверная: 13 серия смотреть онлайн – 02.06.2021

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Вмиг она почувствовала самое страшное – ненужность и оторванность от тех, кого любила и ценила больше жизни. Но было ли нужно ей такое существование? Смотрите онлайн сериал Неверная 13 серия от 02.06.2021 на сайте СТБ – узнайте, на что решилась главная героиня, которая осталась один на один со своим страхом и одиночеством.

Когда на кону оказалась свобода того, кого она любила, и ее счастье – она ​​выбрала жертвенность. Елена подорвала политический авторитет отца, довела его до критического состояния, сделала так, чтобы дурная слава задела ее детей и разрушила собственную жизнь. В 13 серии телевизионной драмы Неверная 2021 один день перечеркнул ее прежнюю жизнь и заставил почувствовать себя самым одиноким человеком в мире.

Куда отправилась героиня, оставшись без крыши над головой, работы и близких людей? И почему даже жизненная стойкость покинула свою владелицу в самый неудачный момент? Смотрите сериал Неверная 13 серия от 02.06.2021 прямо сейчас, чтобы не пропустить этот щемящий момент.

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Смотреть онлайн сериал Неверная – 14 серия от 02.06.2021

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