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Оставшись наедине со своими мыслями, бизнесмен наконец принял главное решение. Он осознал важность Полины в его жизни и помирился с любимой. В телевизионной драме Неверная 2021 пара запланировала поездку за границу накануне свадьбы, но их планы перечеркнули загадочный звонок следователя и поездка мужчины в Винницу. Там Алексея обвинили в убийстве бывшей жены и оставили под стражей…

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