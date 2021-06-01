Сериал Неверная 11 серия от 01.06.2021 на сайте СТБ показал, как ложь может разрушить вмиг то, что строилось годами…

Мать Елены поддерживала мужа все время, которое они провели вместе. Пара прошла множество испытаний и переломных моментов, но любовь всегда дарила надежду на лучшее будущее. Мария была способна закрыть глаза на равнодушие и постоянную занятость мужа, но в 11 серии телевизионной драмы Неверная 2021 она застала его с молодой помощницей…

Елена поддержала мать, пытаясь оправдать опрометчивый шаг отца временным помутнением рассудка. Но вновь она услышала слова, которые откликнулись внутри болью: если человек кого-то любит – он ​​ни на кого его не променяет. Смотрите онлайн сериал Неверная 11 серия от 01.06.2021 – узнайте, какая судьба ждала родителей Елены.

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