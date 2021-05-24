Каждый из нас неоднократно задумывался, как успеть все в водовороте будней и жизненных проблем. Главная героиня новой истории знает, как справиться сразу с двумя кардинально разными жизнями. Смотрите онлайн сериал Неверная 1 серия от 24.05.2021 на сайте СТБ – станьте свидетелем жизни с безумными и неожиданными поворотами судьбы.

Елена – бизнесвумен, любимая женщина и просто счастливый человек. Казалось бы, нельзя представить жизнь идеальнее… Но в каждой безупречной истории есть свои подводные камни, и эта не стала исключением. В 1 серии драмы Неверная 2021 из теплой и уютной супружеской кровати главная героиня попала в квартиру, где ее ждали муж и дети!

Такой образ жизни не смущал женщину, ведь она привыкла кочевать из одного города в другой, прикрываясь постоянными командировками и деловыми встречами. Но ложь коварнее, чем кажется… И, похоже, она уже приготовила неприятный сюрприз для своей создательницы.

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