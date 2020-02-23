Павел в сериале Наперекор судьбе 5 серия от 23.02.2022 поразил Артема предположением о возможном заказчике покушения на Риту. Смерти девушки мог желать ее отец, Николай Сорокин! Откуда у Павла основание подозревать Колю? Может быть, мужчина сделал поспешные выводы? Как бы там ни было, Артем все же учел версию Павла и будет следить за Колей.

В 5 серии сериала Наперекор судьбе Артем ошарашил Риту неожиданной новостью: она будет расследовать исчезновение Олега Видновского. Сорокина разволновалась и усомнилась в себе. Во-первых, она давно знает Олега и общалась с ним неоднократно, поэтому не может брать на себя это дело. А во-вторых, у нее нет опыта расследования подобных резонансных дел. Коля также категорически против того, чтобы его дочь бралась за исчезновение Олега. Дело – «темное», кто знает, что Риту ждет. Согласится ли Сорокина взяться за расследование? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Наперекор судьбе 5 серия от 23.02.2022 в СТБ.

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Смотреть онлайн сериал Наперекор судьбе – 6 серия от 23.02.2022