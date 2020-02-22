Николая Сорокина в сериале Наперекор судьбе 4 серия от 22.02.2022 вот-вот выпишут из больницы. Рита в полной боевой готовности, даже сделала генеральную уборку квартиры. Все для того, чтобы парализованный отец чувствовал себя комфортно в доме. Однако активный процесс подготовки прервал звонок в дверь – на пороге квартиры появился Толик. Что ему нужно от Риты? Не пропустите напряженный разговор.

В 4 серии сериала Наперекор судьбе Олег неожиданно исчез! Накануне парень поссорился и подрался со Степаном из-за Лены и попытался выяснить отношения с Глебом с помощью кулаков. Причастен ли кто-нибудь из них к исчезновению Олега? Может, Глеб или Степан отомстили парню за перепалку? Ответы на эти вопросы узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Наперекор судьбе 4 серия от 22.02.2022 на сайте СТБ.

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