В сериале Наперекор судьбе 3 серия от 22.02.2022 Рита успешно закончила университет. Девушка получила диплом и теперь готова начать карьеру следователя. Пока ее отец находится в больнице, главная героиня встретилась с Артемом, принесшим отличную новость. Он договорился с начальством о трудоустройстве Риты! Девушка без колебаний занимает место отца. Теперь она – следователь Сорокина Маргарита Николаевна.

В 3 серии сериала Наперекор судьбе Рита и Артем сближаются. Это не нравится бывшей возлюбленной следователя. Света больше всего на свете хочет вернуть Артема и показать, кого он потерял. Даже ставит ультиматум: либо она покончит жизнь самоубийством, либо поднимет руку на Риту. Как на угрозы экс-любимой отреагировал Артем? Удастся ли женщине воплотить свой хитрый план в жизнь? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Наперекор судьбе 3 серия от 22.02.2022 на сайте телеканала СТБ.

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Смотреть онлайн сериал Наперекор судьбе – 4 серия от 22.02.2022