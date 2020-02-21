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Video: Наперекор судьбе: 2 серия смотреть онлайн – 21.02.2022

Смотреть онлайн сериал Наперекор судьбе - 2 серия от 21.02.2022. Фильм Наперекор судьбе серия 2 уже на сайте СТБ
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Алла в сериале Наперекор судьбе 2 серия от 21.02.2022 шокирует Риту предположением: вероятнее всего Арину убил Николай! А самое страшное, что отец может поднять руку и на дочь. Женщина не просто так разбрасывается громкими обвинениями в адрес Сорокина. Алла знает человека, который может подтвердить его слова. Кто он? И поверит ли Рита едва знакомым людям, которые притворяются ее спасителями? Ответ – дальше.

Во 2 серии сериала Наперекор судьбе Николай Сорокин подозревает, где может быть его дочь. Но вместо того, чтобы поехать к Алле и забрать Риту, мужчина просит Артема это сделать. Мол, девушка ему доверяет больше, чем родному отцу. Однако коллега Сорокина с подозрением воспринял желание следователя. В чем подозревает Артем Николая? Смотрите онлайн сериал Наперекор судьбе 2 серия от 21.02.2022.

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