В сериале Найду пару любимому 4 серия Надя решила дать Андрею еще один шанс. Она встретилась с бывшим, чтобы устроить ему небольшую проверку. Надю задели слова Виктора о том, что мужчина никогда не женится на другой, если любит. Она решила проверить, откажется ли Андрей от свадьбы с Дашей ради нее.

Лена в 4 серии сериала Найду пару любимому поняла, что отношения с Виктором не ладятся. Он и сам говорит, что любит другую. Лена подумала, что Орлов имеет в виду свою бывшую жену, поэтому она позвонила Тане и попросила ее приехать. На самом деле Виктор влюблен в девушку из переписки, но не знает, что это Надя. Откроется ли правда в последней серии мелодрамы? Неужели влюбленные останутся не с теми людьми? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Найду пару любимому 4 серия.

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