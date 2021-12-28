Смотрите онлайн сериал СТБ Найду пару любимому 3 серия!

Виктор старается избегать Надю с тех пор, как она совершила ошибку и устроила ему встречу с бывшей женой. Все это время он продолжает переписываться с Леной, не зная, что на самом деле его далекая подруга по переписке – это Надя. Виктор понял, что незаметно влюбился в девушку, с которой никогда не общался вживую. Когда Лена неожиданно перестала отвечать на его сообщения, Виктор решил обратиться за помощью к Наде.

В 3 серии сериала Найду пару любимому Виктору и Наде пришлось отложить разногласия ради работы. Их пригласили придумать уникальный торт для свдьбы. Невеста мечтает об идеальном десерте, который запомнят все гости. Сможет ли Надя взяться за работу, когда узнает, что жених – это ее бывший Андрей? Узнайте в сериале Найду пару любимому 3 серия от 28.12.2021!

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Смотреть онлайн сериал Найду пару любимому – 4 серия от 28.12.2021