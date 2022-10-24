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Video: Найду пару любимому: 2 серия смотреть онлайн – 24.10.2022

Смотреть онлайн сериал Найду пару любимому - 2 серия от 24.10.2022. Украинский сериал на СТБ Найду пару любимому серия 2 уже на сайте
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Найду пару любимому | 24.10.2022 | 2022

Смотрите онлайн мелодраму Найду пару любимому 2 серия онлайн на официальном сайте СТБ! Надя начала поиски идеальной девушки для Виктора. Сам Орлов относится к этой затее максимально несерьезно. На вечере быстрых свиданий он дурачится и даже не пытается наладить контакт с кем-то из девушек, пишет Наде от имени женщины, которая хотела бы с ним познакомится, а еще постоянно смеется над «свахой без мужа». Удастся ли Наде сдвинуться с мертвой точки в поисках девушки для Виктора?

Тем временем, на фабрику во 2 серии сериала Найду пару любимому пожаловала проверка! А там не все так хорошо – инспектор нашла в кондитерском цехе испорченные продукты. Виноватой в этом оказалась Верочка, которая слишком переживала из-за брата, который подрался в школе. Удастся ли фабрике избежать большого штрафа? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Найду пару любимому 2 серия онлайн.

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