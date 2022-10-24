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Video: Найду пару любимому: 1 серия смотреть онлайн – 24.10.2022

Смотреть онлайн сериал Найду пару любимому - 1 серия от 24.10.2022. Украинский сериал на СТБ Найду пару любимому серия 1 уже на сайте
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Надя Петрова работает кондитером, а в свободное от работы время знакомит людей и обустраивает чужое счастье. При этом сама Надя одинока. Для нее нет большего счастья, чем видеть идеальную пару. Все подруги и коллеги обращаются к Наде за советом, ведь они знают, как тонко она чувствует людей.

В 1 серии сериала Найду пару любимому Надя знакомится с новым коллегой – Виктором Орловым. Он опытный кондитер, призер многих конкурсов, а теперь еще и главный конкурент Нади! Один из них может стать главным технологом фабрики. Нежная, эмпатичная Надежда, которая относится с душой ко всем коллегам и строгий, холодный Виктор, который думает только о совершенстве рецепта. Кто победит в этой гонке? Самое интересное начинается сейчас – смотрите Найду пару любимому 1 серия онлайн.

Смотреть онлайн все серии сериала Найду пару любимому

Смотреть онлайн сериал Найду пару любимому – 2 серия от 24.10.2022

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