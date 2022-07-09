Мы больше чем я: 2 серия смотреть онлайн 09.07.2022

Мы больше чем я | 09.07.2022 | 2022

Смотрите онлайн продолжение семейной истории Степовых в сериале Мы больше чем я 2 серия от 09.07.2022.

Максим и Настя только очухались после серьезной аварии и от неудачной попытки расстаться, как у них возникла новая проблема – они поменялись телами! Теперь душа Насти вселилась в тело Макса и наоборот. Что на самом деле произошло во время резкого удара: воздействие потусторонних сил или поставарийный синдром? Чтобы вернуть все на свои места, супруги обратились к мощному экстрасенсу! Ритуалов, раскладов и считки душ оказалось недостаточно, чтобы исправить нелепую ситуацию. Сможет ли пара найти причину их преобразования?

В то же время на голову супругов сваливаются проблемы друг друга: любовница Ольга, хитрый план Марики, похождения Андрея и переезд мамы Макса! Не пропустите 2 серию сериала Мы больше чем я от 09.07.2022 на официальном сайте телеканала СТБ! Узнайте первыми подробности приключений семьи Степовых!

Смотреть онлайн Мы больше чем я – 3 серия от 09.07.2022