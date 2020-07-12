Кира в 3 серии сериала Мой любимый враг потеряет все – отца, дом, мужа и доверие детей, к которым она уже привязалась. После смерти Бориса Суворова кто-то слил СМИ компромат на покойного мэра. Теперь все знают, что тот воровал деньги у детского дома, в котором Кира сейчас преподает детям шитье. Как они отнесутся к этой новости?

Кира в 3 серии сериала Мой любимый враг узнала, что отец переписал дом на свою вторую жену Лилию. Она собирается продать недвижимость и зажить счастливо вместе с Глебом. Однако мужчина уже не уверен в том, что хочет продолжать отношения с Лилией. Он понял, что у него есть чувства к Кире, хотя изначально их брак должен был быть всего лишь способом подобраться к семье Суворовых… Что же ждет Киру и какие шаги предпримет Марк после смерти своего главного конкурента? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мой любимый враг 3 серия онлайн.

Смотреть онлайн все серии сериала Мой любимый враг

Смотреть онлайн сериал Мой любимый враг — 4 серия от 12.07.2021