Во 2 серии сериала Мой любимый враг Кира учит воспитанников детского дома шить одежду и помогает Лилии готовиться к свадьбе.

Неожиданно Марк предлагает ей встретиться. В душе Киры все еще сохранилась старая боль, ведь 10 лет назад он бросил ее прямо в день свадьбы. Тогда она была раздавлена горем и уехала в Италию, чтобы забыть боль разбитого сердца. И теперь, столько лет спустя, он снова говорит о каких-то чувствах!

Кира во 2 серии мелодрамы Мой любимый враг пытается вернуться в Италию, но ей мешает отец. Борис сдает билет дочери без ее ведома. Кире приходится остаться и работать над проектом «Из детского дома – в модный дом». Она привязывается к девочкам, но мыслями постоянно возвращается в Италию. Марк продолжает осаждать Киру, но она начинает чувствовать симпатию к Глебу… Чем закончится эта история? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мой любимый враг 2 серия онлайн!

Смотреть онлайн все серии сериала Мой любимый враг

Смотреть онлайн сериал Мой любимый враг — 3 серия от 12.07.2021