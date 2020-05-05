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Video: Мой любимый друг: 2 серия смотреть онлайн – 05.05.2021

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Мой любимый друг | 05.05.2021 | 2021

Давние чувства и неизведанная любовь… Чья сила мощнее? Смотрите сериал Мой любимый друг 2 серия от 05.05.2021 на сайте СТБ, чтобы узнать ответ на извечный вопрос.

Олег привык получать желаемое, даже если для этого нужно сломать жизнь близкого человека. Парень праздновал свою помолвку, но вдруг запасы алкоголя закончились. Не долго думая, он украл ключи от машины Дмитрия и сел за руль несмотря на неадекватное состояние. Во 2 серии сериала Мой любимый друг Дмитрий пытался остановить друга, но все попытки оказались тщетными. Дальше все было как в тумане: силуэт, столкновение, испуганные глаза и непонимание, как быть дальше.

Та роковая ночь будто клеймо навсегда осталась в памяти Дмитрия, ведь тогда он потерял все: друга, компанию, любимую девушку и даже поддержку родного дяди. Что привело к ряду таких несчастий в жизни парня? Не теряйте времени на размышления – смотрите онлайн сериал Мой любимый друг 2 серия от 05.05.2021 на сайте СТБ.

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