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Маша – всегда улыбающаяся и оптимистичная девушка. Она привыкла преодолевать даже самые тяжелые преграды судьбы, ведь еще маленькой стала круглой сиротой. Но девушка нашла смысл жизни, ради которого должна двигаться дальше. В сериале Мой любимый друг 2021 она устроилась кондитером в дорогой ресторан. Там Маша встретила свою судьбу – перспективного и обаятельного Олега. Отношения пары не стояли на месте, и уже вскоре парень сделал любимой предложение.

В 1 серии мелодрамы Мой любимый друг судьба подготовила для девушки сюрприз, о котором она даже не могла подумать. Лучшим другом и партнером по бизнесу Олега оказалась первая и искренняя любовь Маши! Именно Дмитрий когда-то учился с девушкой в ​​одном интернате и был ее защитником, которого она поклялась любить всю жизнь.

Что почувствовала Маша, когда увидела свою первую любовь? И повлияло ли это на ее помолвку с Олегом? Станьте свидетелем этого напряженного момента – смотрите онлайн сериал Мой любимый друг 1 серия от 13.08.2021 прямо сейчас!

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