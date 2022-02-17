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Video: Мама. Продолжение: 4 серия смотреть онлайн – 18.02.2022

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В сериале Мама. Продолжение 4 серия Нина оказалась в безвыходной ситуации. Ее сын в тяжелом состоянии. По самым оптимистическим прогнозам, он проживет еще 1-2 дня, если не сделать более серьезную операцию. Нина понимает: сына нужно любой ценой вывезти с оккупированных территорий! Но как это сделать, когда опасность на каждом шагу?

Нина в 4 серии сериала Мама. Продолжение снова нашла поддержку в лице Богдана. Тот понял, что лучшей жизни под оккупантом уже не будет. Чтобы начать все заново, придется бросить все, что они с Люсей нажили за годы совместной жизни.

Путь домой будет долгим и опасным, ведь за беглецами тут же отправили погоню. Сможет ли Нина выжить и доставить сына домой? Смотрите в сериале Мама. Продолжение 4 серия от 17.02.2022!

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