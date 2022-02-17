Смотрите сериал Мама. Продолжение 3 серия от 17.02.2022 на официальном сайте СТБ! В предыдущей серии Бодя так и не смог привезти лекарства Нине Петровне – мужчину перехватили, стоило ему выйти из аптеки. Богдана отпустили, но он остался без медикаментов. Теперь у Нины не осталось почти ни единого шанса спасти сына… Кроме одной бабушки на пенсии, которая двадцать лет назад была врачом.

Анатолий в 3 серии сериала Мама. Продолжение борется за опеку над Олежкой. Из-за отсутствия Нины Петровны усыновление оказалось на грани срыва. Если она не появится в ближайшее время, мальчика отдадут в приют. Теперь у Анатолия есть уже две проблемы – пропавшая жена и Олежка, который только-только начал ему доверять…

Что будут делать супруги Швидченко, каждый на своей стороне? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мама. Продолжение 3 серия от 17.02.2022.

Смотреть онлайн все серии сериала Мама. Продолжение

Смотреть онлайн сериал Мама. Продолжение – 4 серия от 17.02.2022