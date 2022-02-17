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Video: Мама. Продолжение: 1 серия смотреть онлайн – 17.02.2022

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Смотрите онлайн сериал СТБ Мама. Продолжение 1 серия онлайн! Поиски Нины Петровны не закончились. Она все еще не теряет надежды найти и вернуть своего сына. Несмотря на то, что женщина вернулась к своей обычной жизни, мысли о Виталии не дают ей покоя. Но жизнь продолжается – Нина работает в больнице, ее дочь готовится к поступлению в университет, супруги оформляют усыновление Олега.

В 1 серии сериала Мама. Продолжение капитан Кузьменко связался с Ниной Петровной и попросил ее срочно приехать. Женщине снова предстоит долгий путь на Восток, новые опасности и слабая надежда снова увидеться с сыном…

Что произошло с Виталием после событий первого сезона? Какие испытания снова ждут сына и мать? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Мама. Продолжение 1 серия.

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