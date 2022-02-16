Нина Петровна в 4 серии сериала Мама 2021 получает неожиданную поддержку от Саныча. С помощью мужчины ей удается попасть в местный морг, куда привозят тела пленных. Женщине придется опознать тело убитого солдата, который по описанию похож на ее сына. Что творится в душе матери, у которой остается одна лишь надежда? И действительно ли среди тел погибших солдат она найдет сына? Смотрите онлайн сериал Мама 4 серию от 16.02.2022, чтобы узнать.

Впервые за все время Нина решается позвонить мужу, но об этом звонке сразу же узнает местное «руководство». Теперь под угрозой оказывается не только главная героиня, но и все, кто хотя бы как-то помогали ей. Единственный выход – срочно возвращаться домой. Но вернется женщина не одна, а с Олежкой. Какие обстоятельства повлияли на то, что мальчик поедет с Ниной? Не пропустите – смотрите онлайн сериал Мама 4 серию от 16.02.2022.

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