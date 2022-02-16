В 3 серии сериала Мама главная героиня идет на опасный шаг – женщина оказывает первую помощь сыну коменданта. Нина рискует своим положением, но все же проводит операцию и спасает мальчика. Казалось бы, такая услуга должна растопить сердце сурового Саныча. Однако вместо благодарности комендант арестовывает ее и вызывает на допрос. Как закончится такое испытание для женщины – смотрите онлайн сериал Мама 3 серию от 16.02.2022.

А вот семья Швидченко получила шанс на освобождение сына. Внезапно им приходит сообщение от незнакомого мужчины. Оказывается, он – адвокат, который защищает их Виталика. Муж Нины Анатолий не собирается верить пустым словам и требует доказательств. Действительно ли незнакомец тот, за кого себя выдает? И есть ли у Швидченко хотя бы малейшая надежда на спасение сына? Ответы на эти вопросы смотрите онлайн в сериале Мама 3 серия от 16.02.2022.

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Смотреть онлайн сериал Мама – 4 серия от 16.02.2022