Главная героиня Нина Петровна в 2 серии сериала Мама от 16.02.2022 прибудет на оккупированную территорию. Попасть на эти земли ей помог знакомый Богдан, которого она встретила в поезде по дороге в Лисичанск. Мужчина согласился предоставить женщине убежище в собственной квартире. Скрывая у себя дома Нину, он довольно рискует своим положением, но делает это не задешево.

Пребывание Нины Петровны в сериале Мама 2021 на территории врага озадачивает всех вокруг. Она вынуждена играть роль женщины нового знакомого, чтобы у жителей не возникло лишних вопросов. Однажды в местную забегаловку, которой заведует Богдан, наведывается комендант Саныч. И похоже, что он не собирается верить в его «сказки». Между мужчинами вспыхивает большой конфликт. Выдаст ли Богдан Нину, переживая за собственную жизнь? Не пропустите – смотрите онлайн сериал Мама 2 серию от 16.02.2022, чтобы наконец узнать.

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Смотреть онлайн сериал Мама – 3 серия от 16.02.2022