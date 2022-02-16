Сериал Мама 1 серия от 16.02.2022 познакомит зрителей с главной героиней Ниной Швидченко. Сегодня у нее особый праздник – день рождения. Однако женщине не к празднованию, ведь мысленно Нина Петровна рядом с сыном. Ее Виталик пока на войне и защищает Родину от врага. Мать волнуется и не находит себе места, ведь сын не звонит и не спешит поздравить ее с праздником…

Позже, осматривая новый подарок мамы в 1 серии сериала Мама 2021, младшая дочь Дарья находит видео, от которого стынет кровь. На нем сняли пытки оккупантов над украинскими бойцами, а в главной роли брат Виталий, истекающий кровью от побоев. Мать шокирована «подарком» и не может сдержать эмоций.

Главная героиня не тратит времени на лишние размышления и отправляется в Лисичанск, чтобы выкупить сына из плена. Окажется ли путешествие женщины удачным и встретится ли мать с сыном? Не пропустите – смотрите онлайн сериал Мама – 1 серия от 16.02.2022, чтобы узнать ответы на эти вопросы.

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Смотреть онлайн сериал Мама – 2 серия от 16.02.2022