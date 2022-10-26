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Video: Любовница в наследство: 4 серия смотреть онлайн – 27.10.2022

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Любовница в наследство | 26.10.2022 | 2022

Жизнь Тани опять пошла под откос в 4 серии сериала Любовница в наследство. Новоиспеченная беременная подруга Карина пыталась увести ее возлюбленного Толика. Секретарша отказалась давать показания. Дело об убийстве Олега все еще не раскрыто. На нервах Таня чуть сама не попала в тюрьму. Что делать дальше, девушка не знает…

Помощь предложит Кирилл. Он навел справки о Карине и рассказал о ее прошлом Тане. Он лучше всего знает всех работников фирмы и тех, у кого мог быть конфликт с Олегом. И он готов помочь Тане узнать правду о гибели мужа и брата. Кого посадят в тюрьму? Смотрите финал сериала в 4 серии Любовница в наследство на сайте СТБ!

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