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В сериале Любовница в наследство 3 серия смотрите стремительное развитие отношений Тани и Толика. Станут ли они возлюбленными или врагами друг другу?
В последнюю их встречу Толик поцеловал Таню в лоб. И ее этот жест очень взбудоражил. Девушка переживает, чтобы поцелуй не был из жалости. Ведь ей действительно симпатичен Толик, как бы сильно она этого не скрывала.
Чтобы развеять свои сомнения, Таня приедет к Толику. Но то, в чем он ей признается, она не была готова услышать… Какие будут ее дальнейшие действия? Чтобы узнать продолжение, смотрите онлайн 3 серию мелодрамы Любовница в наследство на сайте СТБ!
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Смотреть онлайн сериал Любовница в наследство – 4 серия от 21.05.2022
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