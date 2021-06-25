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Video: Любовница в наследство: 2 серия смотреть онлайн – 25.06.2021

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Любовница в наследство | 25.06.2021 | 2021

Во 2 серии сериала Любовница в наследство Таня живет в новой реальности. Теперь в ее доме поселилась наглая, шумная, неряшливая Карина, которая постоянно заказывает пиццу, громко включает музыку и не стесняется рыться в вещах хозяйки дома. Карина постоянно шутит про «нашего мужа» и всячески поддразнивает Таню, которую считает слишком скучной и правильной.

А вот Тане во 2 серии сериала Любовница в наследство не до шуток – она узнала, что ее дом заложен! Олег одолжил огромную сумму денег и не вернул, поэтому теперь Тане придется расстаться с домом. Она не может выкупить свое же имущество, к тому же понятия не имеет, как вести бизнес. Таня передает управление компанией брату Олега Кириллу и обещает ему долю в бизнесе. Что будет делать женщина после того, как останется без дома? Узнайте прямо сейчас – смотрите Любовница в наследство 2 серия онлайн.

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Смотреть онлайн сериал Любовница в наследство – 3 серия от 25.06.2021

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