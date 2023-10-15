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Video: Любовница в наследство: 1 серия смотреть онлайн - 15.10.2023

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Любовница в наследство | 15.10.2023 | 2023

В 1 серии сериала Любовница в наследство вы познакомитесь с главной героиней Татьяной и ее мужем – Олегом. Казалось бы, у Тани есть все, о чем только можно мечтать. Дом, личный водитель, муж, который усердно трудится, чтобы обеспечить семью. Единственное, что омрачает беззаботную жизнь Татьяны, – это невозможность завести детей. У них с мужем генетическая совместимость, а это практически приговор.

Таня в 1 серии сериала Любовница в наследство старается изо всех сил, чтобы поддерживать мир и гармонию в доме. И все-таки чувствуется, что муж к ней охладел. Даже окружающие люди это видят! Олег не хочет ни завтракать дома, ни даже ночевать с женой в одной постели.

Жизнь Тани резко меняется, когда в ее дверь стучит полиция с шокирующей новостью: Олег упал с крыши и разбился насмерть! Днем позже к Тане пришла беременная девушка. Кто она и кем приходится Олегу? Смотрите в сериале Любовница в наследство 1 серия.

Смотреть онлайн все серии сериала Любовница в наследство

Смотреть онлайн сериал Любовница в наследство – 2 серия от 15.10.2023

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