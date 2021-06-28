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Video: Любовь с ароматом кофе: 3 серия смотреть онлайн – 28.06.2021

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Любовь с ароматом кофе | 28.06.2021 | 2021

Смотрите онлайн сериал Любовь с ароматом кофе 3 серия от 28.06.2021.

Гоша в долгу перед Костей. Благодаря ему он избавился от отношений с Алей и ответственности. В очередной раз парень позвонил другу, чтобы поблагодарить за то, что выручил. Но в ответ получил упреки и ультиматум – надо поехать к Але и лично извиниться.

Собрав всю храбрость в кулак, как настоящий мужчина, в 3 серии мелодрамы Любовь с ароматом кофе Гоша приехал в кофейню. И застал неожиданную картину – Костя забирает красивую Алю в вечернем платье вместе с ее сыном на ужин. Такого поворота событий Гоша и предположить не мог. Зачем Косте связываться с Алей? И что она хочет от его состоятельного друга? Так дело не пойдет – надо во всем разобраться! Подробности смотрите онлайн в сериале Любовь с ароматом кофе 2021 серия 3 на сайте СТБ.

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Смотреть онлайн сериал Любовь с ароматом кофе –  4 серия от 28.06.2021

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