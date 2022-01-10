Вы смотрите сериал Любовь на реабилитации 4 серия от 10.01.2022 на сайте телеканала СТБ. Прошло несколько недель, как всю больницу поставила на уши комиссия из Министерства здравоохранения. Анна Томина наконец-то получила экспертное заключение по результатам проверки врачебной деятельности Екатерины. Среди всего перечня положительных отзывов Томина нашла, за что уволить реабилитолога. Во время проверки кабинета главной героини сериала Любовь на реабилитации комиссия обнаружила запрещенные наркотические препараты! Не теряя времени, главный врач немедленно уволила Катю. Удастся ли женщине доказать свою непричастность к этому? Ответ – далее.

Между тем Влад в новостях услышал имя девушки, которой 18 лет назад сломал жизнь… Узнав о ситуации, в которую попала Екатерина, он решил помочь ей установить справедливость. Что означает такой жест: попытки вымолить прощения за содеянное или признание в романтических чувствах? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Любовь на реабилитации 4 серия от 10.01.2022.

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