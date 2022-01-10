В 3 серии сериала Любовь на реабилитации Катю ждал неприятный сюрприз от Егора. Женщина думала, что у них все серьезно, но Егор оказался вовсе не тем, за кого она его принимала. Катя не дала Маше справку, что та может участвовать в соревнованиях. Егор взбесился и устроил скандал! Такого Катя от него не ожидала. На какие глупости готов отец, который хочет видеть свою дочь чемпионкой? Узнайте прямо сейчас!

Влад в 3 серии сериала Любовь на реабилитации снова нарушает правила больницы. Он пьет вино прямо в палате и даже приглашает к себе проститутку. Но что на самом деле гложет Влада? Такой ли он плохой человек, как кажется Кате? Смотрите в 3 серии мелодрамы Любовь на реабилитации!

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Смотреть онлайн сериал Любовь на реабилитации – 4 серия от 10.01.2022