Во 2 серии сериала Любовь на реабилитации Катя сблизилась с Егором. Папа Маши старательно оказывает реабилитологу знаки внимания – подвозит на машине, предлагает свою помощь с котенком, зовет на свидания. Кате приятно внимание мужчины, ведь она долго была одна. Но ее беспокоят отношения Егора с дочерью. Маша многое рассказывает Кате, и женщина постепенно понимает, что девочке вовсе не так нравится гимнастика, как хотелось бы ее отцу.

На работе у Кати во 2 серии сериала Любовь на реабилитации не все так гладко. Главврач Кравцова до сих пор в тяжелом состоянии, поэтому ей прислали замену. Новая начальница собирается навести в больнице свои порядки. Как это коснется Кати? Узнайте в сериале Любовь на реабилитации 2 серия.

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Смотреть онлайн сериал Любовь на реабилитации – 3 серия от 10.01.2022