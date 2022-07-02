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Video: Любовь на реабилитации: 2 серия смотреть онлайн – 02.07.2022

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Любовь на реабилитации | 02.07.2022 | 2022

Во 2 серии сериала Любовь на реабилитации Катя сблизилась с Егором. Папа Маши старательно оказывает реабилитологу знаки внимания – подвозит на машине, предлагает свою помощь с котенком, зовет на свидания. Кате приятно внимание мужчины, ведь она долго была одна. Но ее беспокоят отношения Егора с дочерью. Маша многое рассказывает Кате, и женщина постепенно понимает, что девочке вовсе не так нравится гимнастика, как хотелось бы ее отцу.

На работе у Кати во 2 серии сериала Любовь на реабилитации не все так гладко. Главврач Кравцова до сих пор в тяжелом состоянии, поэтому ей прислали замену. Новая начальница собирается навести в больнице свои порядки. Как это коснется Кати? Узнайте в сериале Любовь на реабилитации 2 серия.

Смотреть онлайн все серии сериала Любовь на реабилитации

Смотреть онлайн сериал Любовь на реабилитации – 3 серия от 02.07.2022

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