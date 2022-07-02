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Video: Любовь на реабилитации: 1 серия смотреть онлайн – 02.07.2022

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Любовь на реабилитации: 1 серия смотреть онлайн — 02.07.2022
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Любовь на реабилитации | 02.07.2022 | 2022

В 1 серии сериала Любовь на реабилитации Катя только закончила в школу. Девочка хотела поступить в театральный, хотя ей прочили будущее в модельном бизнесе. Один несчастный случай поставил крест на всех мечтаниях Кати – она едва не умерла по вине молодого мажора на скутере.

Прошло много лет, Катя в 1 серии сериала Любовь на реабилитации стала врачом и теперь помогает другим людям восстанавливаться после травм. Катю до сих пор мучают сильные боли, она хромает и изо всех сил делает вид, что все хорошо. Только ее лечащий врач Василий знает, что Кате скоро нужна новая операция. Но Кате некогда – у нее пациенты…

Один из новых пациентов оказался тем самым парнем, из-за которого героиня получила травму. Что будет, когда он попадет к врачу, которую когда-то покалечил? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Любовь на реабилитации 1 серия онлайн.

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