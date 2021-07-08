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Video: Летний снег: 3 серия смотреть онлайн – 08.07.2021

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Летний снег | 08.07.2021 | 2021

Не пропустите продолжение напряженной истории о любви – смотрите онлайн сериал Летний снег 3 серия от 08.07.2021 на СТБ!

Юля с головой погрузилась в свадебные хлопоты: платье, ресторан, подарки… Как будущая невеста она переживает за каждую мелочь. Чего не скажешь об Олеге. Мужчина постоянно игнорирует Юлю, не отвечает на ее телефонные звонки и с безразличием относится к ней. Масла в огонь 3 серии фильма Оксаны Байрак Летний снег подлила подруга Юли Таня. Мол, Олег нашел себе другую и изменяет ей. Слова подруги глубоко засели в голове девушки…

Елена все чаще замечает странные сообщения в телефоне Глеба. А в его ноутбуке она нашла то, что заставило ее горько плакать. Неужели это конец отношениям Глеба и Лены? Ответ узнайте в фильме Летний снег 3 серия от 08.07.2021.

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