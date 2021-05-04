Не пропустите продолжение напряженной истории о любви – смотрите онлайн сериал Летний снег 3 серия от 04.05.2021 на СТБ!

Юля с головой погрузилась в свадебные хлопоты: платье, ресторан, подарки… Как будущая невеста она переживает за каждую мелочь. Чего не скажешь об Олеге. Мужчина постоянно игнорирует Юлю, не отвечает на ее телефонные звонки и с безразличием относится к ней. Масла в огонь 3 серии фильма Оксаны Байрак Летний снег подлила подруга Юли Таня. Мол, Олег нашел себе другую и изменяет ей. Слова подруги глубоко засели в голове девушки…

Елена все чаще замечает странные сообщения в телефоне Глеба. А в его ноутбуке она нашла то, что заставило ее горько плакать. Неужели это конец отношениям Глеба и Лены? Ответ узнайте в фильме Летний снег 3 серия от 04.05.2021.

Смотреть онлайн все серии сериала Летний снег

Смотреть онлайн сериал Летний снег – 4 серия от 04.05.2021