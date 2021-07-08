Смотрите онлайн сериал Летний снег от 08.07.2021 на сайте СТБ. Новая история от Оксаны Байрак расскажет об игре судьбы, которая может кардинально изменить жизнь двух людей. Главная героиня Елена – идеальный образ женщины: она замечательная мать, заботливая жена и карьеристка. В 1 серии фильма Оксаны Байрак Летний снег зрители узнают больше о неидеальных отношениях Елены с мужем, который влюблен только в себя и свою работу.

Но такие эффектные женщины всегда нравятся если не своему, то другим мужчинам. Главная героиня выиграла настоящий лотерейный билет, ведь в нее влюбился сам чемпион мира по боксу и по совместительству первый красавчик города! Ответила ли взаимностью Елена? И имела ли эта история продолжение? Увидьте своими глазами – смотрите онлайн фильма Летний снег от 08.07.2021 прямо сейчас!

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