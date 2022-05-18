Смотрите онлайн мелодраму Кофе с кардамоном 8 серия от 18.05.2022, в которой Анна вынуждена быть матерью сразу двум малышкам – своей дочери Эле и ребенку Адама и Анели Янине. Последняя все еще слаба, но Анна делает все для того, чтобы девочка стала здоровой. Девушке тяжело справляться одной, без Баси, но внезапно в гости приходит Люба – подруга Анны еще со времен ее жизни в Жовкве. В сериале Кофе с кардамоном 2021 Люба обещает молодой маме не бросать ее и наведываться каждый день. Перед другой подругой Анны Юзей тоже остро стоит вопрос детей. Свекровь сообщает девушке, что если та вскоре не родит наследника, то покинет дом своего мужа Милоша. В сериале Кофе с кардамоном 8 серия от 18.05.2022 вы узнаете, сможет ли Юзя наконец-то стать мамой.

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