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Video: Кофе с кардамоном: 2 серия смотреть онлайн – 20.12.2021

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Продолжение экранизации бестселлера Натальи Гурницкой «Мелодия кофе в тональности кардамона» на сайте СТБ. В сериале Кофе с кардамоном 2 серия от 20.12.2021 Анна практически все свое время проводит в особняке Витольда Родзинского. Дядя приказал девушке присматривать за домом, и Анна даже рада такой работе. Ведь именно в имении Родзинского главная героиня сериала Кофе с кардамоном 2021 чувствует себя как дома. Однако вскоре работе Анны придет конец, ведь весть о смерти Витольда быстро расходится по всей Жовкве. Скорее всего, Адам Родзинский продаст поместье покойного дяди, а значит у него больше не будет поводов приезжать в Жовкву. Так неужели Анна больше никогда не увидит Родзинского? В сериале Кофе с кардамоном 2 серия от 20.12.2021 вы узнаете, что же произойдет с героями мелодрамы дальше.

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