Смотрите онлайн сериал Девчата 4 серия от 29.12.2021 на сайте телеканала СТБ! Инна берет в аренду павильон и открывает цветочный магазин. Также она наконец-то решается написать Олегу, который ей очень понравился. Чем закончится свидание? Неужели в жизни Инны наконец-то начнется белая полоса? Узнайте прямо сейчас!

В 4 серии сериала Девчата Катя, Вика и Инна узнают всю правду о своих мужчинах. Захотят ли они общаться с ними после услышанного и увиденного? Будет ли у этой истории счастливый финал? Не пропустите невероятные приключения трех лучших подруг – смотрите онлайн сериал СТБ Девчата серия 4.

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