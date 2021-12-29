Смотрите онлайн сериал Девчата 2 серия от 29.12.2021 на сайте телеканала СТБ! Судьба сводит Вику с бывшим мужем. Ее дочь Елена пригласила Сергея на свою свадьбу, ведь всю жизнь мечтала, чтобы папа повел ее под венец. Вика не очень обрадовалась возвращению мужчины, который ее предал 15 лет назад. Однако Сергей не собирался отношения выяснять, наоборот, он извинился, раскаялся в своих ошибках, вспомнил хорошие времена и начал проявлять к Вике знаки внимания.

В сериале Девчата серия 2 у Инны начинает налаживаться жизнь. Она наконец-то находит работу, которая приносит ей удовольствие и деньги. Катя тоже впервые за долгое время чувствует себя счастливой. Она идет на свидание с Андреем из сайта знакомств и приятно проводит с ним время. Но белая полоса длится недолго… Какие сюрпризы уготовила судьба подругам? Смотрите онлайн в сериале Девчата серия 2.

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Смотреть онлайн сериал Девчата – 3 серия от 29.12.2021