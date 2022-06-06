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Video: Цвет страсти: 9 серия смотреть онлайн – 06.06.2022

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Цвет страсти | 06.06.2022 | 2022

В 9 серии сериала Цвет страсти Даша отбывает срок в колонии. Она учится выживать, завела союзников и нажила врагов. Марта подставила Галю, и Даша бросилась подруге на выручку. Какие последствия ее ждали? Узнайте прямо сейчас!

Андрей в 9 серии сериала Цвет страсти вернулся и снова решил взяться за дело Даши. Он попросил Борисова показать видео с допроса, на котором девушка подписала чистосердечное признание. Пересмотрев материалы дела, Андрей понял, что в нем слишком много несостыковок. Когда Соня узнала о том, что Андрей снова взялся за дело Гомонай, она закатила мужу истерику. Сможет ли следователь помочь Даше после такой реакции жены? Смотрите в сериале Цвет страсти 9 серия от 06.06.2022 онлайн.

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