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Video: Цвет страсти: 8 серия смотреть онлайн

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Цвет страсти | 15.06.2023 | 2023

В 8 серии сериала Цвет страсти для Даши начинается новая жизнь. Ее этапировали в колонию. Дядя Миша постарался рассказать девочке обо всех возможных проблемах, которые ждут ее на зоне Однако он все равно не смог предусмотреть всего. Даша с первой встречи  не понравилась заместителю начальника колонии, и она практически сразу же нажила себе врагов среди местных старожил. Сможет ли наивная девочка-художница выжить среди заключенных?

Андрей и Соня в 8 серии сериала Цвет страсти вернулись домой. Андрей получил повышение, а Соня наконец-то выдохнула спокойно и готовится к счастливой семейной жизни. Неужели следователь забыл о Даше, за чью свободу он так долго боролся? Узнайте прямо сейчас – смотрите Цвет страсти 8 серия онлайн.

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