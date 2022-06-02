В 8 серии сериала Цвет страсти для Даши начинается новая жизнь. Ее этапировали в колонию. Дядя Миша постарался рассказать девочке обо всех возможных проблемах, которые ждут ее на зоне Однако он все равно не смог предусмотреть всего. Даша с первой встречи не понравилась заместителю начальника колонии, и она практически сразу же нажила себе врагов среди местных старожил. Сможет ли наивная девочка-художница выжить среди заключенных?

Андрей и Соня в 8 серии сериала Цвет страсти вернулись домой. Андрей получил повышение, а Соня наконец-то выдохнула спокойно и готовится к счастливой семейной жизни. Неужели следователь забыл о Даше, за чью свободу он так долго боролся? Узнайте прямо сейчас – смотрите Цвет страсти 8 серия онлайн.

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Смотреть онлайн сериал Цвет страсти – 9 серия от 03.06.2022