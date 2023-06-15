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Video: Цвет страсти: 7 серия смотреть онлайн

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В 7 серии сериала Цвет страсти Андрей и Соня уехали в отпуск, а дело Даши передали Григорию Борисову. В рамках расследования Дашу отправили на обследование к психбольницу – предполагают, что она совершила два убийства в невменяемом состоянии. Соня настояла на том, чтобы Дашу продержали в лечебнице как можно дольше. А даже нормальный человек начинает сомневаться в своем психическом здоровье, полежав в одной палате с другими пациентами.

Григорий в 7 серии сериала Цвет страсти требует, чтобы Даша подписала чистосердечное признание. Даша не хочет оставаться в психиатрической больнице. Она боится свою соседку, а еще сильнее боится того, что ее заставят там остаться. Неужели она подпишет признание? Узнайте прямо сейчас – смотрите Цвет страсти 7 серия онлайн.

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Смотреть онлайн сериал Цвет страсти – 8 серия от 15.06.2023

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