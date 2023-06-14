Цвет страсти: 6 серия смотреть онлайн

Цвет страсти | 14.06.2023 | 2023

В 6 серии сериала Цвет страсти Дашу снова арестовали! Произошло еще одно убийство, и Даша снова стала подозреваемой. На месте преступления нашли нож девочки с ее отпечатками пальцев и следами крови жертвы. Даша попыталась объяснить, что она никак не могла воспользоваться этим ножом, ведь она давно отдала его Софии, но девушке никто не поверил. Соня утверждает: она никогда не видела этот нож. Ухудшает ситуацию то, что нашелся свидетель, который якобы видел момент убийства.

Соня в 6 серии сериала Цвет страсти готова на все, чтобы сохранить отношения с Андреем. Она просит отца, чтобы парня перевели в главное управление и объявляет о своей беременности. Андрей соглашается на повышение, пока не закончит расследование по делу Даши. На какие еще шаги готова пойти ревнивая Соня? Смотрите в сериале Цвет страсти 6 серия онлайн.

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Смотреть онлайн сериал Цвет страсти – 7 серия от 15.06.2023