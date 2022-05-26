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Video: Цвет страсти: 5 серия смотреть онлайн – 26.05.2022

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Цвет страсти | 26.05.2022 | 2022

В 5 серии сериала Цвет страсти Даше удалось выжить после того, как ее сбила машина. Девушка попала в реанимацию с сильным сотрясением. Андрей поехал в больницу вместе с ней, совершенно забыв о Софии, которая ждала его у ЗАГСа. Когда Соня наконец-то дозвонилась до жениха, он сказал, что не приедет.

Девушка Стаса в 5 серии сериала Цвет страсти пришла к Соне, чтобы рассказать об окровавленной куртке. Соня сразу поняла, что эта улика указывает на настоящего убийцу и может снять с Даши все подозрения. Но теперь, когда Андрей почти все свое время посвящает делу Гомонай, Соне совсем не хочет спасать девчонку… Что она сделала с курткой? Узнайте прямо сейчас – смотрите Цвет страсти 5 серия онлайн.

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