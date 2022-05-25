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Video: Цвет страсти: 4 серия смотреть онлайн – 25.05.2022

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Цвет страсти | 25.05.2022 | 2022

В 4 серии сериала Цвет страсти Даша благодаря стараниям Андрея вернулась домой. Следователь предложил отвезти девочку домой. Благодарная мать Даши предложила Андрею чуть задержаться и поужинать с ними. Мужчина согласился. Ему было так весело и комфортно в компании Даши, Нины и дяди Миши, что он совершенно забыл о времени. Когда Андрей приехал домой, у него было настолько счастливое лицо, что у Сони стало тяжело на душе. Неужели ему лучше с девчонкой из неблагополучной семьи, чем с ней?

Андрей в 4 серии сериала Цвет страсти сделал Соне долгожданное предложение. Мужчина пообещал, что они подадут заявление в ЗАГС на этой неделе. Соня уже поделилась радостной новостью с родителями, но Андрей продолжает львиную долю времени посвящать делу Даши Гомонай. Продвинулся ли он в расследовании? Узнайте прямо сейчас – смотрите Цвет страсти 4 серия.

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