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Video: Цвет страсти: 3 серия смотреть онлайн – 24.05.2022

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Цвет страсти | 24.05.2022 | 2022

В сериале Цвет страсти 3 серия за дело Даши берется новый следователь. София переживала из-за того, что девочка может сесть в тюрьму ни за что. Поэтому она попросила отца, чтобы он назначил Андрея следователем по делу Даши. Андрей взялся за расследование и тут же обнаружил, что его предшественник допустил очень странные ошибки при составлении протокола. Например, не указал там некоторые показания Даши. Более того, эксперт-криминалист тоже сомневается в том, что Даша могла быть убийцей.

Андрей в 3 серии сериала Цвет страсти ушел в дело с головой. Соня поняла, что работа для ее парня может оказаться важнее, чем отношения. Он даже забыл о свидании! Не пожалеет ли она о том, что попросила Андрея помочь Даше? Смотрите в сериале Цвет страсти 3 серия.

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Смотреть онлайн сериал Цвет страсти – 4 серия от 25.05.2022

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