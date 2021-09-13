В сериале Цвет страсти 3 серия за дело Даши берется новый следователь. София переживала из-за того, что девочка может сесть в тюрьму ни за что. Поэтому она попросила отца, чтобы он назначил Андрея следователем по делу Даши. Андрей взялся за расследование и тут же обнаружил, что его предшественник допустил очень странные ошибки при составлении протокола. Например, не указал там некоторые показания Даши. Более того, эксперт-криминалист тоже сомневается в том, что Даша могла быть убийцей.

Андрей в 3 серии сериала Цвет страсти ушел в дело с головой. Соня поняла, что работа для ее парня может оказаться важнее, чем отношения. Он даже забыл о свидании! Не пожалеет ли она о том, что попросила Андрея помочь Даше? Смотрите в сериале Цвет страсти 3 серия.

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Смотреть онлайн сериал Цвет страсти – 4 серия от 14.09.2021